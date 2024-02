Il Corriere dello Sport lo scrive chiaro: l’Inter si trova esattamente nella condizione in cui si augurava di essere nel momento in cui, lo scorso dicembre, l’urna le ha “regalato” l’Atletico Madrid come avversario degli ottavi di Champions.

Il motivo è presto detto: al tempo, si evitarono i mostri sacri Real e City e la speranza era quella di arrivare all'appuntamento odierno con una classifica rassicurante in chiave scudetto. Il pericolo concreto era quello di avere un calendario congestionato proprio a ridosso degli ottavi di Champions e con una situazione domestica ingarbugliata. E invece, grazie a un percorso netto nel 2024, i nerazzurri stasera scenderanno in campo contro l'Atletico con la mente sgombra da cattivi pensieri. E il sogno di tornare in finale è reale.