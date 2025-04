Inter macchina da gol. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, in Italia nessuno riesce a fermare da quasi due anni i nerazzurri a San Siro. In Serie A sono 37 le partite consecutive in casa che l’Inter ha messo in fila segnando almeno un gol, aprendo la striscia sul finire della stagione 2022/23 e tenendola in vita fino al campionato in corso dopo averla alimentata l’anno scorso nella conquista della seconda stella.

Come ricorda il quotidiano romano, l’ultima volta che Lautaro e compagni sono rimasti a secco a San Siro risale al 15 aprile 2023, nella sconfitta per 1-0 contro il Monza. Da lì in poi, sempre almeno un gol all'attivo.

D'altronde, da quando Inzaghi siede sulla panchina interista, la squadra ha prodotto gol a profusione: in queste 37 partite in casa, ad esempio, i gol collezionati sono stati ben 88, con una media di 2,38 a gara. Nella propria storia l’Inter solo una volta ha registrato una striscia più lunga di sfide casalinghe consecutive con reti all’attivo in Serie A e bisogna tornare al periodo compreso tra agosto 2005 e ottobre 2008 dove furono addirittura 60, prima che l’Inter di Mourinho pareggiasse 0-0 contro il Genoa allenato all’epoca da Gasperini.