Ad aprire la terza giornata di Serie A, venerdì sera, sarà l’anticipo dell’Olimpico tra Lazio e Inter. Simone Inzaghi, ma anche De Vrij e Correa, tornano nello stadio che li ha visti protagonisti in biancoceleste. L’Inter, come la Roma, cerca la terza vittoria consecutiva ma, a differenza dei giallorossi a Torino, i nerazzurri sono ampiamente favoriti a 1,90, con il pareggio a 3,70 e il successo della Lazio di Sarri (che lo scorso anno in casa vinse 3-1) a 3,85. Sul numero di gol, a differenza di Juve-Roma, tutto dalla parte di Over e Goal, quotati rispettivamente 1,57 e 1,50, contro il 2,25 per l’Under e addirittura il 2,40 per il NoGoal.