Dopo i gol arrivati nella prima giornata di Serie A, i grandi bomber del campionato italiano si preparano a concedere il bis. Tra questi c'è anche l'interista Romelu Lukaku, in rete contro il Lecce e voglioso di ripetersi in casa contro lo Spezia: una rete di Big Rom vale 1,65 su Sisal. Un gol di Ciro Immobile contro il Torino è invece a quota 2, mentre un altro timbro di Victor Osimhen contro il Monza è offerto a 1,90. La replica di Dusan Vlahovic contro la Sampdoria si gioca a 2,25, con il primo timbro giallorosso di Paulo Dybala fissato in quota a 2,25.