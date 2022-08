Lavagna in discesa per l'Inter in vista della partita di debutto in campionato di domani sera contro il Lecce: Snai banca il successo nerazzurro a 1,30, la più bassa dell’intera prima giornata di Serie A, con il successo dei padroni di casa, già eliminati dalla Coppa Italia dopo la sconfitta col Cittadella, addirittura a 9,25. Il miglior attacco dello scorso campionato si è rinforzato con il ritorno di Romelu Lukaku: ecco perché la quota dell’Over è di 1,53, con l’Under che schizza addirittura a 2,35.