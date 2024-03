Dopo l’ennesimo poker servito in settimana nel recupero contro l’Atalanta, la capolista Inter tornerà in campo, nel posticipo serale di lunedì prossimo alle 20:45, per fare gli onori di casa al Genoa, incontro in calendario per la ventisettesima giornata di Serie A. I liguri, reduci dal successo casalingo contro l’Udinese, con trentatré punti in classifica viaggiano a debita distanza dalla zona retrocessione che al momento è a venti punti.

Gli analisti di BetFlag colorano di nerazzurro le quote sulla lavagna con l’1 popolare a 1,27, particolarmente distante dall’X a 5,50 e con il 2 rossoblù a doppia cifra a 10,85. Anche la graduatoria del possibile primo o ultimo marcatore è nerazzurra con Lautaro Martinez primo su tutti a 3,60, con Alexis Sanchez a 6,75 e Marko Arnautovic a 7,00. C'è spazio in lavagna anche per un'eventuale debutto con gol in Serie A per Amadou Sarr, giovane attaccante dell'Under 19 sedutosi in panchina nelle ultime due uscite e bancato a 7,50. Primo genoano in lavagna è Mateo Retegui a 14.