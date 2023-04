Dopo il match di andata i pronostici sul passaggio del turno si sono completamente ribaltati. L’Inter in semifinale di UEFA Champions League è quotata da Betclic a 1.05, mentre il passaggio del Benfica è quotato a 9.50 ( Sisal lo quota a 9.00). I nerazzurri vincitori della Coppa dalle grandi orecchie sono quotati a 7.50 da Betclic e ora sono la terza favorita in assoluto, prima tra le italiane. Un successo finale del Benfica è quotato invece a 75.00.

L’unico precedente tra le due squadre allo ‘Stadio Giuseppe Meazza’ è il 4-3 del ritorno degli ottavi di finale della Coppa Uefa 2003/2004. La possibilità di una ripetizione esatta di quel risultato è decisamente remota e Betclic la quota a 101.00. L’ipotesi più probabile è considerata l’1-1, quotata a 7.20, mentre un 1-0 nerazzurro è quotato sempre a 9.00.

L’attacco nerazzurro non è in un gran momento di forma. Per passare il turno, il primo obiettivo dell’Inter sarà non subire gol, ma anche la fame di reti inizia a farsi sentire. Sia un gol di Romelu Lukaku che uno di Lautaro Martínez sono quotati da Betclic a 2.75. Per i portoghesi il più quotato in zona gol è Gonçalo Ramos. Una sua firma alla Scala del calcio è quotata a 3.50.