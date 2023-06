Una domenica da incorniciare per Davide Frattesi, quella che l'ha visto segnare il primo gol con la nazionale italiana nella finale per il terzo posto in Nations League. Ora è tempo di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, dove molto probabilmente il centrocampista vestirà una maglia diversa da quella del Sassuolo. In pole al momento c'è l'Inter, in prima fila anche in lavagna: un arrivo di Frattesi in nerazzurro oscilla tra 1,25 su Goldbet e 1,30 su Newgioco.

Segue a distanza la Juventus a 3,50, mentre un ritorno alla Roma, con cui ha giocato diverse stagioni nelle giovanili, paga 4 volte la posta. Lontano il Milan a 9, mentre un altro anno al Sassuolo è visto a 5.