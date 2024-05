Dopo la Serie A, l'attenzione tra i tifosi italiani sarà presto rivolta agli Europei in Germania in programma il prossimo mese. Il ct azzurro Luciano Spalletti, il giorno dopo la conclusione del massimo campionato di calcio, diramerà la lista dei convocati che difenderanno il titolo conquistato a Wembley nell’estate del 2021. E in lavagna Sisal si può giocare sulla squadra che garantirà al tecnico di Certaldo il maggior numero di rappresentanti. Quote dominate dall'Inter, offerta a 1.16: il blocco italiano ad Appiano, in questi tre anni, è cresciuto tantissimo, basti pensare che, nella squadra campione d’Europa, c’erano solo due nerazzurri, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, i quali hanno grandi chance di volare in Germania.

Alle spalle dell’Inter si fa largo la Roma, offerta a 6,00, che potrebbe portare diversi suoi rappresentati a Euro 2024. Il gruppo nel giro azzurro, anche a Trigoria, è aumentato tantissimo anche a Trigoria visto che, al pari dei nerazzurri, anche i capitolini, tre anni fa, parteciparono alla campagna europea con i soli Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante. Rischia invece di non volare in Germania il Milan che a Euro2020 era rappresentato dal solo Gigio Donnarumma, oggi passato al PSG, e rischia seriamente di non avere giocatori chiamati da Spalletti.