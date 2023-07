Ha dovuto attendere qualche giorno, il difensore kosovaro Andi Hoti, prima di essere ufficializzato come nuovo acquisto da parte del Magdeburgo. Ma il giocatore cresciuto nel vivaio dell'Inter, già da tempo aggregato al gruppo del tecnico Christian Titz, non ha mai avuto ansia di vedere sfumare il suo arrivo in Pomerania: "Sapevo che la questione era effettivamente risolta, ma mancava ancora qualcosa. Ma il ds Otmar Schork e lo staff mi hanno detto che era tutto chiaro, quindi non era un problema per me", ha affermato Hoti alla Bild.