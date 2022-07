"Bremer ha già dimostrato di essere un giocatore valido. Gli auguro di vivere la Juventus al massimo, per la quotidianeità e per quello che questo club può offrire. È stata coraggiosa la scelta di indossare fin da subito la maglia di un monumento come Giorgio". È il pensiero del doppio ex di Inter e Juventus, Hernanes che ha ritenuto l'ex granata "il giocatore giusto per quel posto vacante, sarà in grado di fornire stabilità alla difesa bianconera" come ha dichiarato a Tutto Juve.