Parlando ai microfoni di LazioNews24, l'ex centrocampista di Lazio e Inter Hernanes ha espresso il suo parere sulla corsa per lo Scudetto: "Il Napoli e l’Inter sono senza dubbio le favorite. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto l’anno scorso e gli azzurri due anni fa. Sono due squadre che hanno mantenuto i giocatori e i loro allenatori conoscono la strada per la vittoria. Secondo me sono queste due le favorite per la vittoria finale".