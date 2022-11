Dal G20 di Bali, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha lanciato un appello per il cessate il fuoco nella guerra in Ucraina per tutta la durata della Coppa del Mondo, al via domenica prossima in Qatar con la sfida tra i padroni di casa e l'Ecuador. "Il mio appello a tutti voi è di pensare a un cessate il fuoco temporaneo per un mese per tutta la durata dei Mondiali, o almeno l'attuazione di alcuni corridoi umanitari o qualsiasi cosa che possa portare alla ripresa del dialogo come primo passo verso la pace - le parole del numero uno del calcio -. Siete i leader mondiali, avete la capacità di influenzare il corso della storia. Il calcio e la Coppa del Mondo stanno offrendo a voi e al mondo una piattaforma unica di unità e pace in tutto il mondo. Forse - ha concluso Infantino - l'attuale Coppa del Mondo, che inizierà tra cinque giorni, può essere quel fattore scatenante positivo",