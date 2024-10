Francesco Graziani, interpellato da Radio Sportiva, ha parlato di Lautaro Martinez e non solo. Di seguito il suo intervento: "Pallone d’Oro? Lui è uno di quelli attenzionabili. Non solo è un grande calciatore ma è diventato leader e capitano di una squadra straordinariamente importante come l’Inter. È chiaro che di concorrenza ce n’è tanta per quel trofeo".

Graziani ha parlato poi della gara di domenica sera: "La Roma dovrà fare una grande partita perché sulla carta l’Inter è in vantaggio. Anche se in questo momento non so come stanno le cose perché c’è ancora una certa contestazione in giro. C’è una situazione un po’ particolare a Roma, però quello che mi preoccupa è che l’Inter è forte. Se indovina la giornata può far male e la Roma", ha concluso.