Robin Gosens non si è fatto distrarre dalle sirene tedesche che sono suonate da Leverkusen a poche ore dal gong di mercato, nel giorno di Inter-Cremonese. Lo ha assicurato Simone Inzaghi, parlando così dello stato d'animo dell'ex Atalanta nelle ore che precedono il sentitissimo derby di Milano: "Non sapevo nulla della trattativa, il giocatore è al 100% dentro il mondo Inter - le parole del tecnico nerazzurro -. Dopo sei mesi fermo sta lavorando con voglia e determinazione, in questo momento preferisco farlo entrare dalla panchina. Da quel lato posso scegliere lui, Darmian e Dimarco. Le partite sono tante, il minutaggio si alzerà per tutti".