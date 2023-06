"Questa vittoria serviva soprattutto fiducia per Istanbul, secondo me abbiamo fatto un bell’allenamento soprattutto perché negli ultimi venti minuti abbiamo anche sofferto e a Istanbul dovremo soffrire anche" ha detto Robin Gosens a DAZN dopo l'1-0 ottenuto in casa del Torino.

Avevi immaginato di giocarti una finale?

“Onestamente con la strada che ho fatto in carriera tutto quello che sto vivendo è un sogno come sarà quella di giocare una finale a Istanbul. Secondo me per arrivare lì devi avere un mix di cose, un grande gruppo, un po’ di fortuna… Abbiamo avuto queste cose quest’anno e siamo orgogliosi di esserci arrivati. Guardando il percorso fatto lo meritiamo di esserci, andremo lì con tutte le nostre qualità e vedremo cosa verrà fuori”.

In passato avevi detto di sentirti in difetto con l'Inter, adesso ti senti il Gosens dell'Atalanta?

"Secondo me ho ancora margini, quello sicuro. Mi aiuta tanto che adesso gioco di più rispetto al Mondiale, ho lottato tanto per arrivare qui e avere una chance per giocarmi la maglia da titolare. Ora stiamo vedendo un Gosens migliore di inizio anno ma c’è anche un Gosens che può sicuramente dare ancora di più. Ma il dare di più va di pari passo con la costanza, lo sappiamo tutti che è importantissimo la continuità. Sto giocando di più e ovviamente escono meglio le mie qualità".