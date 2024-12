Dal 2017, anno del debutto in campo nel Campionato DCPS (Divisione di Calcio Paralimpico e Sperimentale) dedicato a persone con disabilità intellettivo-relazionale promosso dalla FIGC, Inter è al fianco della propria squadra «special» creata dall’associazione milanese Sporting4E. Sempre più coinvolti nelle attività CSR del Club e in più occasioni ospiti nei nostri centri sportivi, i ragazzi della Inter Special portano alla vittoria la maglia nerazzurra, nel proprio campionato di categoria e anche in tornei internazionali.

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che ricorre ogni anno il 3 dicembre, sono in programma una serie di attività che si svolgeranno venerdì 6 dicembre a San Siro quando la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Parma.

Per la sfida di Serie A, saranno ospiti a San Siro i ragazzi della squadra Special gialloblu che potranno seguire la partita insieme agli Inter Special. Dopo essere scesi a bordo campo durante il riscaldamento, dove incontreranno il Vice President nerazzurro Javier Zanetti, due ragazzi delle formazioni DCPS accompagneranno i capitani di Inter e Parma in campo per la line-up, prima di seguire il match di Campionato.

Sono più di 12000 le persone raggiunte direttamente dai progetti e dalle attivazioni della CSR nerazzurra ogni stagione. I progetti sono creati e supportati dall’Inter pensando al medio-lungo termine, creando rapporti stabili con le realtà con cui collabora, alcuni più che decennali. Le attività di CSR del Club sono svolte in collaborazione con i nostri stakeholder: dalle istituzioni ai partner, fino a calciatori e giovani atleti, dipendenti e tifosi.