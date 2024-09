Quello tra Gianfranco Circati e il figlio Alessandro non è solo un legame di famiglia: entrambi, infatti, hanno in comune la militanza nel Parma, col padre che giocò nella squadra che fu di Gianfranco Zola e Faustino Asprilla e il figlio colonna della formazione di Fabio Pecchia. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Circati senior racconta del rapporto col figlio, fatto di confronti costanti dopo ogni partita: "Quando ha giocato in Coppa Italia contro l’Inter, due anni fa, mi ha detto di essere rimasto colpito da Lautaro Martinez per capacità di smarcarsi in area. Ma questa del resto non è una novità. E poi, da buon milanista, ogni tanto gli chiedo come vede i rossoneri: mi dice che l’accelerazione di Rafael Leao è unica, come il talento di Christian Pulisic”.

Nel passato di Gianfranco Circati c'è anche un'esperienza al Fiorenzuola con tanti volti noti delle panchine attuali: "In difesa comandava Stefano Pioli: intelligente, calmo, mai fuori posto. Si vedeva che sarebbe diventato un grande allenatore. Con me c’erano anche Luca Toni e Massimiliano Farris, uno splendido terzino sinistro. Oggi, da vice Simone Inzaghi, è anche un ottimo tecnico. Sono loro, i tecnici dell’Inter, i favoriti per lo scudetto? Sì, li vedo un passo avanti a Juve e Napoli. Ma spero che si rifaccia sotto anche il mio Milan”.