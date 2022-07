Guillermo Giacomazzi conosce benissimo Matias Vecino , sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Sono nati a circa 50 chilometri di distanza, l'ex Inter a Canelones mentre l'ex Lecce nella capitale Montevideo, ed entrambi hanno dedicato la propria vita al calcio, in modo particolare alla Serie A. Intervenuto ai microfoni dei colleghi di Lalaziosiamonoi.it , Giacomazzi ha espresso il suo giudizio sull'approdo del connazionale in biancoceleste: "Sono contento per lui. L’importante è che possa tornare a giocare con continuità. Matias lo conosco da diversi anni. Ha avuto tanti infortuni, non gravi ma che gli hanno comunque comportato delle settimane e dei mesi lontani dal campo. Ha vissuto queste situazioni e ha fatto fatica a imporsi in una squadra nella quale era titolare fino a qualche mese prima. Nelle grandi squadre capita anche questo. Vecino è comunque un titolare della nazionale uruguaiana e quindi un ottimo acquisto per la Lazio".

Vecino ritroverà Maurizio Sarri che lo ha già allenato a Empoli. "Ritrovarlo è sicuramente un vantaggio. Conosce già la tipologia di allenatore che troverà. Non ci saranno nuove idee da apprendere, anche se il calcio è in continuo aggiornamento. Conosce già lo stile e il modo di allenare di Sarri e questo è sicuramente importante per l’ambientamento. Se alla Lazio mancava un giocatore con le sue caratteristiche? Questa è una domanda più adatta per Sarri. Come ex giocatore - ha analizzato Giacomazzi - ti dico che quando un club deve formare il centrocampo la cosa più importante è avere tutti calciatori con caratteristiche diverse che riescano a darti tante cose: inserimento, qualità, quantità, tecnica, fase di non possesso. Indubbiamente Matias ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti della Lazio e questa è una grande cosa".