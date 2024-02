Intervistato da Radio Punto Nuovo, Emanuele Giaccherini fa un parallelo tra l'Inter di Simone Inzaghi di questa stagione e il Napoli campione d'Italia con Luciano Spalletti: "L’Inter ora sta viaggiando a ritmi superiori rispetto al Napoli di Spalletti, ma questo non significa depauperare il lavoro fatto lo scorso anno. Nessuna squadra l’anno scorso ha dato fastidio agli azzurri, non va sminuito nulla. Il percorso resta straordinario, anche se non ha avuto una diretta concorrente. L’Inter è venuta fuori quest’anno e lo stiamo vedendo tutti”.