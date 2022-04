Da dove può ripartire il mondo del calcio? Ghirelli prova a tracciare una via: "Dalla Serie C. Ricordo che negli anni in cui mio padre era presidente federale questo era il bacino dove le società di Serie A e le nazionali juniores potevano attingere per trovare degli atleti in grado di assicurare uno sviluppo allo spettacolo calcio. Questo va un pochino ricreato, lo dico a bassa voce. perché non va molto di moda. ma ci sono troppi stranieri, il loro minutaggio nelle serie professionistiche è troppo alto, bisogna fare riforme serie a livello federale. Non si può pensare che siano solo i club di Serie C a farle, sono sicuro che le società di C, cosi ben guidate da Francesco Ghirelli e dal suo consiglio, daranno il loro contributo per ritornare a essere il calcio che dobbiamo essere”.