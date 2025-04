Archiviato il ko contro la Lazio, il Genoa di Patrick Vieira s'appresta ad affrontare il Como nel match in programma per domani alle 12.30. In vista della gara di domani contro la squadra di Fabregas, l'allenatore del club rossoblu, in conferenza stampa, è stato interpellato a rispondere anche sull'ex attaccante dell'Inter, Andrea Pinamonti.

Avete parlato con Pinamonti?

"È un momento passeggero perché oggi in partitella ha fatto vincere la sua squadra con un gol. Abbiamo fiducia in lui".