Intercettato dalla stampa al 'Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino' Federico Gatti, difensore di proprietà della Juventus oggi in prestito in Serie B al Frosinone, si è concentrato anche sul finale di campionato rovente in Serie A: "Chi vincerà lo Scudetto tra Milan e Inter? Se la giocheranno fino alla fine. Sia Milan che Inter se la giocheranno nelle ultimissime gare".

La Juve arriverà al terzo posto?

"Me lo auguro", le parole raccolte dall'inviato di TMW.