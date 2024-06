Il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport commentando il nuovo decreto sport che ha fatto molto discutere per ragioni legate all'autonomia del mondo sportivo italiano. "Il malumore era dettato soprattutto dalle modalità di comunicazione. Sicuramente noi siamo una piccolissima parte del lavoro di questa commissione perché il grosso sono le tre leghe del calcio - dice Gandini -. Non cambia granché per noi, quello che viene a modificare la struttura esistente è che porta dei costi anche sulle squadre controllate e lo troviamo un aggravio non necessario ma per il resto salvo qualche limatura del testo il nostro giudizio è assolutamente positivo".

Gandini parla anche della nazionale di Spalletti, con cui ha potuto lavorare in passato. "E' stato un grandissimo piacere lavorare con Spalletti, eccellente tecnico e uomo di campo. Sa benissimo come preparare le partite. Ha assunto un ruolo da catalizzatore, giustamente raccogliendo su di sé e portando avanti il concetto di squadra. Credo sia nella condizione migliore per portare grandi risultati. Il giudizio ultimo sarà quello del campo, dove intervengono anche cose imponderabili, ma mi auguro ottenga anche in nazionale quanto ottenuto a livello di club".