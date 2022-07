Andrea Pinamonti ad un passo dalla Salernitana e il Monza, come più volte raccontato, sempre più orientata verso Andrea Petagna. È questo lo scenario di mercato delinatosi negli ultimi giorni, ma a chiarire la situazione è lo stesso Adriano Galliani: "Quello su cui stiamo lavorando è un difensore e non un attaccante, partiamo da questo. Noi ora davanti siamo coperti, abbiamo 5 attaccanti, per Petagna ancora è tutto da vedere, ora serve un difensore, molto forte. La Serie A è un altro sport, come ogni serie ed ogni sport. Attualmente io non sento grandi necessità davanti, e poi chi non è arrivato a Monza vuol dire che non l'abbiamo mai chiesto. Il difensore è Acerbi? Assolutamente no" ha spiegato l'amministratore delegato del club brianzolo nel pre-gara di Monza-Renate a Sportitalia.