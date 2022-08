L'ex allenatore Giovanni Galeone, intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', non si è detto felice del livello di gioco espresso in queste prime partite dalle squadre di Serie A: ""on sono felicissimo per il campionato italiano, per ora ho visto giocare bene il Napoli e la Cremonese. L'Inter è molto forte ma non è che giochi benissimo".