Giovanni Galeone, nel soffermarsi su Gian Piero Gasperini a SportWeek, è tornato anche sulla sua esperienza all'Inter. Di seguito il suo intervento: "Pensavo appunto che il lato debole fosse la scarsa propensione alle soluzioni d’attacco, ma che evoluzione negli ultimi anni... Quanto all’uno contro uno in difesa, non è un punto debole neppure quello, perché in pochi lo fanno, ma i risultati gli stanno dando ragione. D’altra parte, come ho detto, una dei punti di forza di Piero è la coerenza. Pensate alla mazzata presa quando allenava l’Inter e agli inizi difficili con l’Atalanta: è andato avanti con le sue idee e guardate dove è arrivato", ha concluso.