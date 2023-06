"Io da non milanista sono dispiaciuto per vedere Tonali andar via..." dice Sebastian Frey ai microfoni di Sportitalia, durante l'evento di 'Operazione Nostalgia'. "Tanti oggi fanno scelte diverse dal calcio italiano - continua -. Per il bene dell'Inter terrei Onana: ha tanto carisma, è un leader e se vogliono continuare su un percorso importante dev'esserci anche il portiere forte".

Deluso per la finale West Ham-Fiorentina?

"Mi è dispiaciuto per i ragazzi: hanno giocato due finali e fatto un percorso molto importante, ma non si sono portati a casa le coppe".