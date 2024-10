Davide Frattesi, intervenuto nuovamente a DAZN, ha parlato dopo la doppietta di Empoli: "La pizza posso offrirla io, il pesce Lautaro (scherza, ndr). Credo sia normale dopo un anno di apprendistato cercare di aumentare il minutaggio. Nella sfortuna degli infortuni degli altri, mi sono ritagliato uno spazio maggiore rispetto all'anno scorso. Ma il mister mi ha fatto sentire la sua fiducia, non è cambiato nulla in tal senso. Contro la Juve è stata una partita che abbiamo buttato, ci è dispiaciuto. Certe cose non possiamo permettercele, non finirà come l'anno scorso con 25 punti sulla seconda. Personalmente ero molto nervoso, oggi riesco a parlare con la mia famiglia dopo tre giorni abbastanza brutti".