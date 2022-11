La Fondazione Pupi torna con un appuntamento in presenza a Milano. "Dopo 3 anni di stop, torna in presenza l’appuntamento prenatalizio della Fondazione P.U.P.I. Onlus di Paula de la Fuente e Javier Zanetti, arrivato ormai alla 13ª edizione - riporta l'associazione in un comunicato - Un sodalizio tra moda e solidarietà in un OUTLET SOLIDALE che contribuirà a finanziare i progetti che la Fondazione svolge da più di 20 anni in un’area dell’Argentina. Giovedì 17 e Venerdì 18 Novembre dalle 15 alle 19 e Sabato 19 Novembre dalle 11 alle 17 presso lo Showroom Monnalisa in Corso Buenos Aires, 1 a Milano, si svolgerà una raccolta fondi di solidarietà, in cui firme di moda e vari brand di accessori, articoli sportivi, gioielli, oggettistica e altro ancora, forniranno a titolo gratuito alcuni dei loro prodotti più prestigiosi che verranno offerti al pubblico durante le due giornate di apertura. Ringraziamo le tante realtà che hanno aderito all’iniziativa".