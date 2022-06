Intervistato dal Corriere della Sera, Mathieu Flamini, ex centrocampista rossonero, campione d'Italia nel 2011, ha parlato del titolo riconquistato dalla squadra di Pioli e scucito all'Inter: "Sono molto orgoglioso di questo scudetto. Il mix di giovani e giocatori d’esperienza come Ibrahimovic e Giroud è stata la chiave vincente. Undici anni senza titolo per un club come il Milan sono troppi". Un commento sull'attaccante svedese: "Ha qualità tecniche e mentali, voleva vincere anche in allenamento. Mi è sempre piaciuto lottare al suo fianco".