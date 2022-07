Non è passata inosservata la presenza di Arturo Vidal al Maracana per assistere al 7-1 rifilato dal Flamengo al Deportes Tolima in Copa Libertadores. Un'ospitata non casuale nella casa del Mengao che è diventata un argomento d'obbligo nella conferenza stampa tenuta dal tecnico Dorival Júnior a margine della partita: "Il suo arrivo è un dato di fatto, dobbiamo prendere le cose con calma - ha detto il brasiliano a proposito del centrocampista dell'Inter -. Penso che tutti conoscano bene Vidal, le sue capacità e le sue qualità. Dobbiamo dare tempo al giocatore, ma è un tipo di giocatore che, di sicuro, avrà un rapido adattamento: sarà un valore aggiunto per la nostra squadra".