Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Francesco Flachi parla così della supersfida tra Roma e Inter: "Non mi ha dato l'impressione di essere squadra la Roma, ci sono i nomi importanti però. Magari la sosta ha permesso ai giocatori di assorbire meglio gli schemi, mancano i gol degli altri al di là di Dovbyk. L'Inter sappiamo che forza ha, è cresciuta come squadra e ormai sa gestire le partite anche quando non al meglio. La Roma per vincere deve fare la partita perfetta", ha concluso.