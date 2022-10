Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro l'Istanbul Basaksehir, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è tornato sull'amarezza per la sconfitta in campionato contro l'Inter: "Il periodo è difficile, ma si esce solo tutti uniti. Il calcio è uno sport collettivo, dobbiamo rimanere sulla stessa barca e credere nel lavoro di tutti i giorni, credere nei nostri mezzi e puntare a vincere. Con l'Inter siamo partiti male ma poi c'è stata una grande reazione di squadra. Non era facile ribaltarla, alla fine abbiamo perso e rimane la delusione perché meritavamo di più, però si guarda avanti. Cosa ci siamo detti dopo la gara? Eravamo arrabbiati, non meritavamo assolutamente di perdere. Sulle decisioni arbitrali preferirei non commentare".