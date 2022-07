Sono tanti i nomi che la dirigenza della Fiorentina ha in mente per sostituire eventualmente Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da La Nazione però, al momento, in prima fila ci sono Robin Le Normand della Real Sociedad e Marash Kumbulla della Roma: per entrambi, però, al momento non sono in programma nuovi sondaggi almeno fino a quando non si definirà la situazione del difensore serbo, inseguito da Inter e Juve.