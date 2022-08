Adesso, il punto di vista di Cesc Fabregas sul calcio italiano è quello di un insider, visto che il centrocampista ex Barcellona, Chelsea e Arsenal ha deciso di accettare la sfida del Como in Serie B. Una scelta che motiva così ai microfoni del quotidiano Marca: "Quello che mi ha convinto di più è stato il progetto globale che mi hanno proposto: continuare a giocare ad un buon livello; essere un azionista del club, il che mi sembra ottimo; vivere in una città molto bella… Penso che la mia famiglia sarà tranquilla, è una città vicina alla Svizzera, ei bambini possono frequentare una scuola svizzera, con un’ottima educazione e buone basi; e, infine, di potermi preparare per un futuro, non molto lontano, quando farò l’allenatore".