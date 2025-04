Dai quarti di finale con la Lazio alla semifinale di andata contro il Milan: Michael Fabbri, arbitro 41enne della sezione di Ravenna designato per il derby di mercoledì sera, ha incrociato in questa stagione i nerazzurri solo in occasione della sfida coi biancocelesti della Coppa nazionale dello scorso 25 febbraio, vinta dai nerazzurri col punteggio di 2-0.

Fabbri ha diretto in carriera l'Inter per 13 volte, con un bilancio di 10 vittorie nerazzurre a fronte di un pareggio e due sconfitte.