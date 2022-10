Qatar Tourism Italia ha organizzato a Milano, allo stadio San Siro, un evento dedicato al Qatar, coinvolgendo importanti tour operator con l’obbiettivo di rafforzare le relazioni commerciali di con i principali partner e il loro impegno verso la meta turistica. Per celebrare il legame tra il Paese ospite degli imminenti Mondiali e il mondo calcistico, è stata scelta come location lo Stadio di San Siro che, per l’occasione è stato completamente brandizzato con il logo e i colori di Qatar Tourism. Sui Led presenti sul campo da calcio e a bordo campo sono state trasmesse immagini e video della destinazione.

Ospite d'eccezione è stato l'ex attaccante dell'Inter Alessandro Altobelli, campione del mondo ai Mondiali del 1982, che ha la sua carriera calcistica e la sua esperienza a Doha. Trasferitosi per diversi anni nella capitale del Qatar, Altobelli è un rappresentante della comunità italiana che vive e lavora a Doha. Ha raccontato come il Pease si sta organizzando per ospitare i mondiali, i tifosi e i turisti che giungeranno a destinazione. L’evento è stato organizzato da Qatar Tourism Italia in collaborazione con Qatar Airways, che ha comunicato diversi aggiornamenti sulla compagnia. Erano presenti anche Sua Eccelenza Abdulla Jassim Al Zeyara Qatar consul general e Sara Khaled Al Maedadi, la First Secretary del Qatar