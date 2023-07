A meno di un anno dall'inizio di Euro 2024 e dopo l'inaugurazione del Forum UEFA Respect a Francoforte, la strategia ambientale, sociale e di governance (Esg) del massimo organo di governo del calcio europeo è stata pubblicata. La visione dei prossimi Europei di calcio è quella di essere il riferimento per la sostenibilità degli eventi nel mondo dello sport e una forza trainante per lo sviluppo sostenibile per le società tedesche ed europee. "Il Campionato Europeo Uefa - ha detto Michele Uva, direttore UEFA per la sostenibilità sociale e ambientale - è il terzo evento sportivo più grande del mondo, seguito da miliardi di tifosi in tutto il mondo.

Diffonde la passione per il nostro gioco, unisce le persone e distrugge barriere culturali. In linea con le crescenti aspettative della società sul calcio che necessitano di accelerare l'azione in materia di sostenibilità sociale e ambientale, questa è la nostra occasione per dare l'esempio offrendo al torneo i più elevati standard di sostenibilità". Lo riferisce l'ANSA.