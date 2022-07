Un arrivo ampiamente annunciato, ma che per il momento non si è ancora concretizzato. Sebastiano Esposito non è stato ancora ufficialmente annunciato come nuovo giocatore dell'Anderlecht, ma non c'è dubbio che l'accordo sia concluso. Secondo quanto riferito da Het Laatste Nieuws, il motivo di questo ritardo è semplicemente burocratico: l'Inter vuole dare l'annuncio della cessione in contemporanea ai biancomalva, ma l'ufficio comunicazione dell'Inter è stato in queste ore molto impegnato con il trasferimento di Romelu Lukaku. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, nel frattempo Esposito non prenderà comunque parte all'incontro con il Roda Kerkrade.