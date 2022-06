Mentre Kristjan Asllani sta svolgendo l'iter delle visite mediche per conto dell'Inter prima della firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri, l'Empoli è ai dettagli per mettere a disposizione di Paolo Zanetti il suo sostituto. È infatti in corso lo scambio di documenti tra i toscani e il Cagliari per il trasferimento di Razvan Marin in biancoazzurro: come riportato su Gianlucadimarzio.com, l’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.