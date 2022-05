Oggi, 2 maggio, ricorre il compleanno di due ex nerazzurri: compie 87 anni Luis Suarez , che il club nerazzurro omaggia così: "Pilastro della Grande Inter, Luis Suarez ha collezionato 328 presenze con la maglia nerazzurra, segnando 54 gol. La sua tecnica sopraffina, la rapidità e l'intelligenza calcistica gli hanno permesso di distinguersi in tutta la sua carriera. Vincitore del Pallone d'Oro nel 1960, è arrivato all'Inter nel 1961 diventando da subito un riferimento tecnico di una squadra ricca di campioni e personalità e conquistando 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali".

Compleanno anche per Benoit Cauet, che oggi spegne 53 candeline: "Arrivato dal Paris Saint-Germain nell'estate del 1997, ha vestito la maglia dell’Inter per quattro stagioni collezionando complessivamente 146 presenze e 8 reti e contribuendo in modo determinante al successo in Coppa UEFA nel 1998 con le sue corse e la grinta messa a disposizione per il centrocampo nerazzurro", il messaggio del club.