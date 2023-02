Roberto Donadoni, ex ct della nazionale italiano, è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport per analizzare quanto sta accadendo in questa stagione in A e le ricadute sulla rappresentativa azzurra. "Sento gli stessi discorsi di quando ero ct. Mi viene un po' da sorridere - dice -. Più si va avanti e ancora più giocatori stranieri partecipano al campionato togliendo un po' di spazio e dando meno possibilità ai giovani italiani di emergere con più rapidità. Per un ct è un po' penalizzante, ma è un dato di fatto e bisogna conviverci".