Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 1-3 in casa del Bologna, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è tornato sulla prestazione con gol di Gianluca Scamacca, bomber neroverde che ha raccolto apprezzamenti anche in casa Inter: "Se dico tutte cose positive e poi dico una cosa negativa riportate solo questa. Gianluca è cresciuto molto, ha tolto un po' di spazio a Defrel, però se lo merita. È cresciuto nella fase di possesso e non possesso, ma può crescere ancora nella lettura del gioco, nel riconoscere dove la palla può andare. Ci sta mettendo tanta volontà e i numeri sono una conseguenza".