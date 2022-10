Ancora dichiarazioni di Federico Dimarco che, dopo essersi già espresso a Prime e Inter Tv, si presenta anche ai microfoni di Sky dove parla dell'importanza di questo passaggio del turno. "Siamo contentissimi. Abbiamo fatto contenti noi stessi, i tifosi e la società. Passare un girone così non è da tutti, penso sia stato il girone più difficile della Champions e siamo contenti di esserci qualificati agli ottavi. La pressione fa parte del gioco, ma noi non abbiamo guardato in faccia nessuno e abbiamo fatto la nostra partita. Questa squadra deve pensare partita per partita e giocarsela con tutti, dove arriveremo poi lo vedremo".