"L'Inter è ancora la squadra da battere". Ne è sicuro Arturo Di Napoli, ex attaccante intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio per commentare gli sviluppi della lotta scudetto dopo l'ultimo weekend di campionato: "A livello difensivo i nerazzurri concedono di più dell'anno scorso, ma era anche difficile ripetersi. L'anno scorso hanno fatto un campionato straordinario, non hanno sbagliato niente. In ogni caso sono ancora la favorita per lo scudetto certamente. Sono arrivati primi l'anno scorso".