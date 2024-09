Arturo Di Napoli ha parlato del Napoli ai microfoni di 1 Station Radio, concentrandosi sulla lotta al vertice. Come arrivano i partenopei alla sfida con il Cagliari: "Hanno obiettivi diametralmente opposti. Col massimo rispetto per gli altri, prima dell'arrivo di Lukaku, il Napoli ha giocato praticamente senza attaccanti. Quella vittoria col Parma fornisce entusiasmo e fiducia allo spogliatoio. Più andremo avanti nel campionato e più vedremo la mano dell'allenatore. La squadra più forte è l'Inter, non sottovaluterei la Juventus, ma il Napoli darà fastidio e vuole vincere ogni partita".