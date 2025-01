"L'Inter è la più forte, per rosa, gioco, continuità, però il Napoli mi ha impressionato". Lo ammette senza troppi giri di parole Arturo Di Napoli, ex attaccante ospite sulle frequenze di TMW Radio per commentare anche la lotta scudetto che vede al momento gli azzurri al comando con una partita in più: "È un primo posto meritato, si vede nell'atteggiamento dei giocatori, una squadra come Conte, che ci crede. Pur non facendo un gioco esaltante, c'è sempre pressione sugli avversari. Anche se non è in giornata, il Napoli viene fuori. Sarà una sfida che durerà fino alla fine ma vedo l'Inter favorita. E' vero, le squadre di Conte sono agonistiche, non mollano mai, ma ha voluto sottolineare che stanno migliorando per fare un calcio europeo. Ed è vero".

Inter che però rende facile tutto, mentre il Napoli deve quasi sempre andare al massimo:

"Quando gioca all'Inter ho sempre la sensazione che possa fare gol, cosa che non mi dà il Napoli. Anche se in difficoltà, l'Inter può sempre segnare, mentre il Napoli non è ancora così".