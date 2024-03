"Credevo nel cammino dell’Inter in Champions League, peccato per il risultato". È il pensiero espresso da Angelo Di Livio dopo l'eliminzione dell'Inter dalla Champions League contro l'Atletico Madrid: "I rigori può sbagliarli chiunque - precisa l'ex Juventus a TvPlay -. Si possono allenare quando volete, ma quando ci si presenta dal dischetto cambiano tante cose. Quando stai in vantaggio vai più tranquillo, ma quello di Lautaro era un rigore pesante".

Di Livio aggiunge poi che "i giocatori dell’Atletico erano molto più tranquilli rispetto a quelli dell’Inter. Quando suona la musichetta della Champions cambia tutto: in quello stadio c’è un clima esaltante. Anche l’Inter ha avuto diverse occasioni ma loro potevano fare il 3-1. L’Inter ha perso la qualificazione a Milano, quando avrebbero dovuto vincere 2-0. All’andata i nerazzurri hanno dominato ma avrebbero dovuto fare un altro gol. Forse pensavano di potersi qualificare con il minimo sforzo. Con l’Atletico però non si scherza. Depay ha fatto una gara pazzesca".