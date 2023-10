Antonio Di Gennaro vede nell'Inter la squadra più forte del campionato. Un concetto espresso nuovamente sulle frequenze di TMW Radio: "Ribadisco che l'Inter è la più forte. Col Sassuolo un incidente di percorso. L'Inter insieme al Napoli può vincere, poi c'è il Milan, poi ho visto meglio l'Atalanta della Juventus. Il problema non è solo questione d'organico, gli manca qualcuno in mezzo di qualità come Pogba. E se non ha degli strappi Chiesa la vedo dura. E aggiungo una cosa. Sarri sul fatto infortuni ha ragione, si fanno tutti male ogni settimana. Se non si mette un freno diventa un problema serio".